Рейс EO 3530 авиакомпании «Икар» из вьетнамского города Камрань задерживается более чем на сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс из Вьетнама в Казань задерживается более чем на сутки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рейс из Вьетнама в Казань задерживается более чем на сутки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изначально самолет должен был приземлиться в 16:00 2 августа, но теперь прибытие перенесли на 17:55 3 августа.

Сегодня также стало известно, что Уральская транспортная прокуратура организовала проверку после задержки к вылету рейса той же авиакомпании из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Нячанг по «техническим причинам». Вылет воздушного судна перенесли с 21:00 1 августа на 00:00 3 августа.

Влас Северин