Bloomberg: США и Европа фиксируют снижение числа «российских диверсий»

Власти США и Европы отмечают снижение числа диверсий, за которыми, по их мнению, может стоять Россия. Об этом пишет Bloomberg. Это указывает на то, что российское руководство распорядилось сдерживать гибридную войну с Западом, полагает агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судно с российской командой Silver Dania было задержано по подозрению в совершении актов саботажа на подводных кабельных линиях в Балтийском море и доставлено в порт Тромсё (Норвегия) для расследования (январь 2025 года)

Фото: NTB / Rune Stoltz Bertinussen / Reuters Судно с российской командой Silver Dania было задержано по подозрению в совершении актов саботажа на подводных кабельных линиях в Балтийском море и доставлено в порт Тромсё (Норвегия) для расследования (январь 2025 года)

Фото: NTB / Rune Stoltz Bertinussen / Reuters

Согласно отчету Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе зафиксировано 11 актов саботажа. В их число входят попытки повреждения оптоволоконных кабелей и вышек сотовой связи. За весь 2024 год таких случаев было больше 30, сообщает Bloomberg. Эти диверсии рассматриваются как попытка «наказать» западные страны за то, что они поддерживают Украину в военном конфликте с РФ, пишет агентство.

Тенденция снижения числа таких происшествий сформировалась осенью 2024 года, после пожара на складе DHL в Великобритании. Тогда, по информации агентства, высокопоставленные американские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой прекратить подобные «операции». Они опасались, что волна диверсий начнется и в США, утверждается в публикации.

Западные чиновники полагают, что российские власти хотят избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Среди других возможных причин сокращения числа приписываемых России диверсий — громкие судебные процессы над диверсантами, которые отпугивают потенциальных исполнителей таких операций.

Подробнее о — в материале «Ъ» «В тылу у Вагнера».