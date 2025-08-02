Девушка на машине каршеринга сломала руку, врезавшись в повозку с лошадьми на КАД

Нетривиальное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей случилось днем 2 августа на Кольцевой автодороге на севере Петербурга. Дорожный инцидент произошел на внутренней стороне КАД после съезда на Мурино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщает 78.ru, девушка-водитель за рулем автомобиля каршеринга не справилась с управлением и въехала в повозку с лошадьми. По информации телеканала, она сломала руку. Животные в результате ДТП не пострадали.

Очевидцы сообщают, что на КАД в районе аварии собирается пробка. На месте работают экстренные службы, все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после смертельного ДТП у дома 24/1 на Петровском проспекте в Петербурге, в результате которого 48-летний пешеход скончался в больнице.

Андрей Цедрик