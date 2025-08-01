Пострадавший в ДТП на Петровском проспекте пешеход скончался в больнице

Сотрудники правопорядка возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) после смертельного ДТП у дома 24/1 на Петровском проспекте, в результате которого 48-летний пешеход скончался в больнице. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как писал ранее «Ъ-СПб», инцидент случился около семи утра. Водитель Omoda сбил пешехода, который открыл снаружи водительскую дверь Hyundai Sonata и находился рядом с автомобилем. После столкновения китайский седан продолжил движение и наехал на припаркованный BMW, из-за чего перевернулся. Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Андрей Маркелов