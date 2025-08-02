Турция начала поставки азербайджанского газа в Сирию

Турция в субботу начала поставки природного газа из Азербайджана в провинцию Алеппо в Сирии. Церемония запуска новой ветки газопровода состоялась в турецкой приграничной провинции Килис. В мероприятии участвовали представители Азербайджана и Сирии, а также Катара.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что суточные объемы поставок составят около 6 млн кубометров. В год планируется поставлять до 2 млрд кубометров, передает телеканал TRT Haber. Газопроводную ветку Килис - Алеппо могут продлить до сирийской провинции Хомс, добавил министр.

В начале июля министр Байрактар объявил, что Турция соединила свою газовую сеть с сирийской. В конце месяца было объявлено, что начало поставок запланировано на 2 августа.