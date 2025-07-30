Турция планирует начать поставки азербайджанского газа в Сирию 2 августа

Поставки природного газа в Сирию через Турцию могут начаться 2 августа. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, передает агентство Anadolu. Азербайджанский газ будет поставляться через провинцию Килис на юго-востоке Турции, заявил он.

В начале июля глава турецкого энергетического ведомства на девятом семинаре ОПЕК в Вене говорил, что Турция соединила свою газовую сеть с сирийской. Во время визита в Дамаск в мае Алпарслан Байрактар заявил, что Турция будет поставлять Сирии 2 млрд кубометров природного газа в год в дополнение к 1 тыс. МВт электроэнергии.

После прихода к власти в Сирии Ахмеда аш-Шараа президент Турции неоднократно высказывал поддержку новому правительству и уверял, что Анкара будет способствовать Дамаску в поддержке территориальной целостности и единства Сирии. В Турции также выражали готовность оказать помощь Сирии в укреплении обороноспособности и борьбе с терроризмом.

Анастасия Домбицкая