«Форелевую башню» в Изваре закрыли на консервацию для дальнейшего восстановления

В Волосовском районе Ленинградской области завершилась консервация знаменитой «Форелевой башни» в деревне Извара. Предполагается, что работы на бывшем винокуренном заводе сохранят памятник архитектуры и не дадут ему разрушиться до начала реставрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, на объекте были укреплены стены и перекрытия, установлена временная крыша, в целях сохранения от птиц и дождя закрыты все окна. Качество работ оценили сотрудники областного комитета по сохранению культурного наследия.

«Форелевая башня» представляет собой трехэтажное краснокирпичное здание на территории Музея-усадьбы Н.К. Рериха в деревне Извара Волосовского района Ленинградской области. Построена в начале XX века предпринимателем Александром Верландером, который купил усадьбу у семьи Рерихов. Господин Верландер организовал в Изваре рыбозавод, выращивавший форель, и башня была частью этого предприятия. Рыбный завод действовал здесь и в советскую эпоху — он прекратил работу только в 1960-х годах. В последние годы башня не использовалась, ее состояние оценивается как критическое.

Реставрация «Форелевой башни» проводится благодаря победе этого проекта в программе «Музей без границ», напомнили в областном правительстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работы по реставрации архитектурной доминанты города Приморска — кирхи Святой Марии Магдалины начнутся до конца этого года.

Андрей Цедрик