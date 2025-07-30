Работы по реставрации кирхи св. Марии Магдалины в Приморске начнутся до конца года

В Ленинградской области положительное заключение экспертизы получил проект реставрации архитектурной доминанты города Приморска — кирхи Святой Марии Магдалины, расположенной на Заводской улице, 5 в районном центре 47-го региона.

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Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, фасады здания планируется очистить и обновить, полностью заменить кровлю и стропильную систему башни — при этом цвет покрытия останется прежним. Также в интерьерах демонтируют конструкции XX века, восстановят кафедру по архивным материалам, раскроют и осветят своды внутреннего помещения.

Каменному зданию кирхи Святой Марии Магдалины в Приморске 120 лет, здание построено по проекту Йозефа Стенбека. Наружные стены облицованы карельским гранитом, а внутренние выполнены из кирпича.

В правительстве Ленобласти уточнили, что реставраторы выйдут на объект уже в текущем году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что домонгольские храмы Старой Ладоги в Волховском районе Ленобласти могут получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Помимо этого, рассматривается возможность номинирования города Выборга в программу «Творческие города» по направлению «Кинематография».

Андрей Цедрик