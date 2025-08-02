Москвич напал с ножом на свою семью и покончил с собой

В Москве правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти молодого человека, которой предшествовал семейный конфликт. По предварительным данным, он напал на родственников, после чего совершил самоубийство.

Под окнами многоэтажного дома на улице Обручева было найдено тело мужчины, сообщили в СКР. Из квартиры в этом доме госпитализировали трех человек с ножевыми ранениями. «По предварительным данным, телесные повреждения им причинил погибший», — уточнили в московской прокуратуре.

«МК» пишет, что 18-летний юноша «был аутистом, состоял на учете и имел 2-ю группу инвалидности». Источники издания сообщили, что в последние дни «он был крайне возбужден» и сегодня напал с ножом на родных. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.