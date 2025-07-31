Конфликт двух рабочих производства на севере Петербурга закончился стрельбой

Конфликт двух рабочих на заводе по производству железобетонных изделий в Выборгском районе Петербурга закончился стрельбой. Об этом стало известно «Фонтанке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным издания, конфликт между сотрудниками произошел утром 30 июля — 52-летний машинист мостового крана повздорил с 40-летним мастером цеха и произвел в его сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета. Охрана скрутила машиниста и передала его сотрудникам полиции.

На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские нашли склад с оружием в слесарной мастерской на шоссе Революции.

Дарья Астанина