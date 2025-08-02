Перевозчик сообщил о задержке 10 поездов в Крым и из него

В пути следования в Крым и из него задерживаются 10 поездов, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ). С утра задерживались 14 поездов, но четыре из них уже прибыли.

По данным ГСЭ по состоянию на 12:00 мск, в Крым следуют с опозданием пять поездов:

№092 Москва—Севастополь (задержка составляет 3 часа);

№173 Москва—Евпатория (2,5 часа);

№028 Москва—Симферополь (около часа);

№179 Санкт-Петербург—Евпатория (полчаса);

№183 Мурманск—Севастополь (6,5 часов).

Из Крыма задерживаются поезда:

№008 Севастополь—Санкт-Петербург (задержка 4,5 часа);

№068 Симферополь—Москва (3 часа);

№426 Симферополь—Кисловодск (2 часа);

№174 Евпатория—Москва (час);

№092 Севастополь—Москва.

Глава Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров сообщал, что с начала года более 1,8 млн туристов приехали в Крым по железной дороге. Это на 4,3% выше уровня прошлого года. По его словам, многие туристы ездят на Крымский полуостров из-за ограничений в Краснодарском крае, где из-за разлива мазута закрывают пляжи.