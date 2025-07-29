Более 1,8 млн туристов приехали в Крым на поездах за семь месяцев

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Федерального агентства железнодорожного транспорта Александром Сахаровым. Тот рассказал, что с начала года более 1,8 млн туристов приехали в Крым по железной дороге, что на 4,3% выше уровня прошлого года.

По словам господина Сахарова, многие туристы ездят на Крымский полуостров из-за ограничений в Краснодарском крае, где из-за разлива мазута закрывают пляжи. В летний сезон в Крым курсирует 21 пара пассажирских поездов, из них 11 — «Гранд Сервис Экспресс». «Эти поезда у нас объединяют практически 46 регионов страны. За полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году»,— сообщил глава Росжелдора.

Как уточнил Александр Сахаровов, этим летом впервые были назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа. Также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.

В 2024 году Крым посетили более 6 млн туристов. Большинство из них прибыли на автомобилях и автобусах через Крымский мост (63%), железнодорожным транспортом воспользовались 26%.

Как сообщал «Ъ», закрытие пляжей в Анапе и Темрюке привело к резкому сокращению спроса на поездки в Краснодарский край. Доля региона в гостиничных бронированиях на июль—август за год снизилась более чем на четверть. Путешественники переориентировались в том числе на Крым.

Подробности — в материале «Ъ» «И краснодаром не надо».