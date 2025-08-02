В лобовом столкновении Chery и Renault в Березовском пострадали четыре человека

Водитель Chery A13 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Fluence в Березовском на 25-ом км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. От удара Renault Fluence откинуло в кювет. «Пострадали водитель и 16-летний пассажир автомашины Chery A13, а также 48-летний водитель и 50-летняя женщина-пассажир автомобиля Renault Fluence»,— добавили в Госавтоинспекции.

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По данным ГИБДД, на месте аварии полицейские провели необходимые процессуальные действия. Автоинспекторы установили, что в момент ДТП водители Chery A13 и Renault Fluence были трезвы. «По факту ДТП проводится проверка»,— подчеркнули в Госавтоинспекции.

Василий Алексеев