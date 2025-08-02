Олимпийскую чемпионку из США Ричардсон задержали за нападение на бойфренда

Американскую бегунью, чемпионку Олимпийских игр в Париже в эстафете Ша'Карри Ричардсон задержали в аэропорту Сиэтл-Такома. Причиной стала семейная ссора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ashley Landis / AP Фото: Ashley Landis / AP

Как сообщает AP, 27 июля полиция получила сообщение о конфликте между спортсменкой и ее другом, спринтером Кристианом Коулманом. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как госпожа Ричардсон вырвала рюкзак у господина Коулмана, пыталась преградить ему путь и толкнула, когда тот захотел обойти ее. The Daily Mail пишет, что спортсменка также бросила в бойфренда предмет, похожий на наушники.

Чемпионку задержали и доставили в изолятор в городе Де-Мойн в штате Вашингтон, там она провела около 19 часов. Потерпевший Коулман заявил полиции, что не считает себя жертвой нападения, и отказался участвовать в расследовании инцидента.