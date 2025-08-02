В Челябинске СК вновь возбудил дело из-за наезда самокатчика на пенсионерку

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило второе уголовное дело о травмировании пенсионерки после наезда электросамокатчика. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло 27 мая этого года в Тракторозаводском районе Челябинска. Тогда 18-летний местный житель возле дома №30 по улице Горького на электросамокате «Яндекс Go» наехал на 78-летнюю пенсиоенрку. Оба получили травмы. Пострадавшая была доставлена в медучреждение.

По данным СК, электросамокатчик так и не был привлечен к ответственности. Прокурор Тракторозаводского района города Челябинска отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Следственные органы не смогли обжаловать это решение.

О результатах расследования главе СК РФ отчитается руководитель регионального управления Алексей Колбасин.