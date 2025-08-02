На благоустройство Кисловодска планируют потратить 58 млн рублей

В Кисловодске ищут подрядчика для благоустройства территорий рядом с многоквартирными домами. На эти цели планируют направить 58,2 млн руб. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит установить дорожные знаки с опорами и люков на территории, обеспечить безопасное движение транспортных средств на прилегающих территориях. В соответствии с контрактом исполнитель будет за свой счет систематически проводить уборку на объекте и вывозить мусор.

Исполнить контракт не позднее 31 октября 2025 года. Заявки от участников принимаются до 8 августа, подрядчика выберут 11 августа.

Мария Хоперская