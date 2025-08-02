Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Министр обороны Андрей Белоусов провел церемонию вручения медалей «Золотая Звезда» участникам военной операции на Украине. Мероприятие прошло в Национальном центре управления обороной в Москве, сообщили в Минобороны.

Министр поблагодарил награжденных за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в дальнейшей службе. Кроме того, он поздравил военнослужащих с недавними успехами в зоне боевых действий.

Указами президента РФ с формулировкой «за мужество и героизм» присвоено звание Героя полковникам Юрию Пытикову и Андрею Стрижаку, подполковнику Андрею Сыротюку и лейтенанту Владимиру Королеву, а также старшему сержанту Александру Коваленко.

Владимир Путин накануне заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения на Украине.