Путин: войска России ведут наступление по всей линии фронта

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом он заявил журналистам на Валааме после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам господина Путина, боевые действия идут и в приграничной зоне, и в Донецкой, Луганской, Запорожской областях, а также в Херсоне. «Везде, на всех участках — где-то больше, где-то меньше», — сказал глава государства. Он отметил, что такая динамика достигается благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих. По его словам, у российских сил «нет ни одной напрасной потери».

Президент подтвердил информацию об освобождении города Часов Яр в Донецкой народной республике. По словам господина Путина, Часов Яр был взят под контроль российскими войсками еще несколько дней назад. Он обратил внимание на то, что руководство Украины не вполне осведомлено о реальной ситуации на поле боя, раз опровергает эти данные.