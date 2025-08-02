Массовая авария с лесовозом и битумовозом на трассе «А-120» стала смертельной

Около шести часов вечера 1 августа на 107-м километре федеральной трассы «А-120» 59-летний водитель лесовоза «Фредлайнер» при повороте направо врезался в ехавший навстречу битумовоз MAN, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения битумовоза и лесовоза в Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти Последствия столкновения битумовоза и лесовоза в Ленобласти

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Следом лесовоз зацепил Ssang Yong и Lada Granta. Удар был такой силы, что битумовоз с цистерной загорелся. Водитель грузовика скончался на месте от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Пушкине КАМАЗ сбил трехлетнего мальчика вне зоны пешеходного перехода. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов