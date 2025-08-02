Суд снова отказал Разину в правах на песни «Ласкового мая»

Суд в Оренбурге повторно отказал продюсеру Андрею Разину в правах на 23 песни группы «Ласковый май», сообщает «РИА Новости». В марте отказ вынес Промышленный суд Оренбурга, господин Разин подал апелляцию на это решение.

Судебная коллегия определила, что решение оренбургского суда следует «оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения». По мнению суда, первая инстанция с «достаточной полнотой» исследовала все обстоятельства дела и его решение является законным.

«Ласковый май» — российская поп-группа, выступавшая с 1986 по 1992 год, затем коллектив распался и вновь начал концертную деятельность в 2009 году. Ее солистом до 1991 года был Юрий Шатунов. После он уехал в Германию и занимался сольной карьерой. В 2022 году певец умер в возрасте 48 лет от инфаркта. В августе 2024-го вдова музыканта Светлана Шатунова, а также его дети Дэннис и Эстелла подтвердили свои права на музыкальные произведения, которые исполнял артист.