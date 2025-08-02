Шестнадцать цыган доставили в отдел полиции после рейда в Красносельском районе

Сотрудники полиции вновь провели рейд в местах компактного проживания цыган, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Поводом для проверки послужили жалобы жителей Красносельского района о противоправных действиях отдельных представителей кочевого народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В ходе рейда проверили более ста человек, 16 доставили в отдел полиции в профилактических целях для дополнительной проверки. У всех задержанных сняли отпечатки пальцев, четверым представители военкомата вручили повестки о постановке на воинский учет.

Шестеро из числа доставленных в отдел имели гражданство одного из государств Центральной Азии, они находились на территории России нелегально. Всех иностранцев доставили в специализированный центр для последующего выдворения за пределы страны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция нашла нарушения при проверке 139 домов цыган в деревне Верхние Осельки. Выяснилось, что только 22 из них официально числятся и зарегистрированы в кадастровом реестре.

Андрей Маркелов