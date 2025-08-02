В бухте Новороссийска пройдут учения по отражению атак безэкипажных катеров

В бухте Новороссийска пройдут учения со стрельбами по отражению атак безэкипажных катеров и БПЛА. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Учения в акватории морского порта Новороссийск будут проходить с 10:00 до 12:00.

«При проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства и плавсредства для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборд доска и их аналоги), любые виды подводных работ, водолазные спуски (в том числе с берега)», – говорится в сообщении.

Михаил Волкодав