«Открытие аэропорта и живописная природа усиливают привлекательность города»

Стоимость одного квадратного метра элитной жилой недвижимости в Геленджике за первое полугодие 2025 года выросла на 25%, до 1,1 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, выяснили эксперты агентства Golden Brown. Генеральный директор ООО «РКТ», член комитета по строительству Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Арарат Согомонян считает, что этому поспособствовал ряд факторов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арарат Согомонян

Фото: предоставлено автором Арарат Согомонян

Фото: предоставлено автором

«Открытие международного аэропорта в Геленджике значительно повысило транспортную доступность региона для туристов и инвесторов, а благоприятный климат и живописная природа усиливают привлекательность города. Благодаря масштабному развитию туристической инфраструктуры, уникальным природным условиям и климату, Геленджик имеет все шансы стать одним из ведущих курортных городов России.

В ближайшей перспективе рынок элитной недвижимости здесь обещает быть динамичным. Сейчас особенно активно застраиваются прибрежные районы, такие как Тонкий Мыс и Голубая Бухта. Современные жилые комплексы предлагают своим резидентам широкий спектр удобств: фитнес-центры, бассейны, круглосуточную охрану, удобные подъездные пути и развитую инфраструктуру.

Все это делает проживание комфортным и безопасным. Учитывая высокое качество строительства и продуманные планировочные решения, спрос на премиальные объекты с высоким уровнем отделки продолжает расти.

Наибольшим спросом пользуются проекты, расположенные вблизи побережья и оснащенные развитой инфраструктурой.

Средние бюджеты сделок превышают 40 млн руб., при этом минимальный порог входа в некоторые коттеджные поселки составляет 70–80 млн руб.

Учитывая ограниченное предложение и растущий интерес к региону, можно прогнозировать дальнейшее повышение стоимости. В ближайшие годы особенно востребованными будут объекты с уникальными характеристиками — панорамными видами, дизайнерской отделкой и полноценной инфраструктурой».