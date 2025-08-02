Двое уроженцев Ингушетии находятся в розыске по делу о теракте в «Крокусе»

Уроженцев Назрани в Ингушетии Хаваж-Багаудина Алиева и Батыра Кулаева объявили в розыск в рамках дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Росфинмониторинг внес разыскиваемых в перечень террористов.

По данным следствия, разыскиваемые предоставили оружие исполнителям теракта, используя для этого тайники.

Теракт в подмосковном Красногорске произошёл 22 марта 2024 года. По данным СК, погибло 149 человек. Четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — были задержаны в Брянской области при попытке скрыться на Украине.