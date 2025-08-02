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Над Краснодарским краем сбили семь беспилотников

1 августа с 20.00 (мск) до полуночи дежурные средства ПВО сбили над территорией Краснодарского края семь беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего в этот период над территорией России было уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых пять сбили над акваторией Азовского моря. Помимо Кубани, четыре беспилотника уничтожили над Воронежской областью и два — над Белгородской областью.

Дмитрий Холодный

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