Минфин работает над выделением средств на ПДС

Министерство финансов России сообщило, что средства для программы долгосрочных сбережений поступят на счета граждан до сентября 2025 года. Сейчас идет работа по выделению средств из федерального бюджета.

Программа долгосрочных сбережений, запущенная 1 января 2024 года, включает государственное софинансирование взносов граждан. Максимальная сумма софинансирования — 36 тыс. руб. в год.

Участники могут получить налоговый вычет на взносы до 400 тыс. руб. в год. Минимальный срок участия в программе — 15 лет.