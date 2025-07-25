Иван Дмитриев возглавил прокуратуру Богучарского района Воронежской области

Приказом Генерального прокурора РФ младший советник юстиции Иван Дмитриев назначен на должность прокурора Богучарского района Воронежской области. Одновременно он освобожден от должности заместителя прокурора Репьевского района, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Иван Дмитриев родился в 1987 году, имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет (ВГУ). В органах прокуратуры работает с 2009 года, занимал должности помощника прокурора Каширского района, помощника прокурора Воронежа, с апреля 2023 года – заместителем прокурора Репьевского района. За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области.

Ранее пост занимал Сергей Саввин, который возглавил прокуратуру Петропавловского района в феврале. Он занимал эту должность с 2015 года.

В начале июня в Новоусманском районе прокуратуру возглавил советник юстиции Александр Скрынников, ведомство Калачеевского района возглавил советник юстиции Дмитрий Лесных.

Ульяна Ларионова