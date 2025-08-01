Два мирных жителя под Белгородом погибли при ударе ВСУ по дороге к остановке

В Белгородской области в районе поселка Уразово Валуйского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по двум мирным жителям. Они скончались на месте от полученных ранений. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Погибли 18-летний парень и мужчина, шедшие к автобусной остановке. Глава региона выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Также беспилотники ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Смородино, Нечаевка и Малобыково. В результате этих атак пострадали три мирных жителя, включая одного с осколочным ранением ноги.

В ночь на 1 августа российские средства ПВО обнаружили и сбили 60 дронов ВСУ над шестью регионами, преимущественно в Белгородской области.