Перевозки пассажиров на ОЖД выросли почти на 5% за семь месяцев года

По итогам января-июля 2025 года на сетях Октябрьской железной дороги перевезено в общей сложности 117,2 млн пассажиров. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе ОЖД, с начала года поездами пригородного сообщения на магистрали воспользовались 104 млн пассажиров (+4,8%). Поезда дальнего следования, в свою очередь, перевезли 13,2 млн человек.

За июль на ОЖД перевезено более 20,3 млн пассажиров (+6,1%): 17,7 млн — в пригородном сообщении (+6,2%), 2,6 млн — в дальнем следовании (+5,7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первую половину года поезда «Ласточка» и «Финист» в Петербурге перевезли около 12,5 млн пассажиров.

Андрей Цедрик