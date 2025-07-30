С начала года петербургские «Ласточки» и «Финисты» перевезли более 12 млн пассажиров

За первую половину 2025 года поезда «Ласточка» и «Финист» в Петербурге перевезли около 12,5 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Такой показатель составляет 26% от общего объема перевозок и 115% от результата аналогичного периода прошлого года. Лидируют по пассажиропотоку в 2025-м маршруты Петербург — Ораниенбаум — Калище (4,6 млн) и Петербург — Зеленогорск — Выборг (3,5 млн). «Ласточки» и «Финисты» до Великого Новгорода за полгода перевезли 2 млн человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что всего пригородные поезда СЗППК перевезли за шесть месяцев года 48,3 млн пассажиров.

Дарья Астанина