Ставки по розничным кредитам в 2,4–2,7 раза превышают доходность по вкладам

Разрыв между полной стоимостью кредитов наличными (ПСК) и доходностью вкладов в топ-20 банков может достигать 22–24 п. п., оценивают в финансовом маркетплейсе «Финуслуги». К началу августа 2025 года средняя ставка по вкладам сроком до одного года составляет 14,4–16,2% годовых. Вместе с тем средняя минимальная ПСК по кредитам наличными составляет почти 24,8% годовых, средняя максимальная — 38,7% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Период, когда банки предлагали доходность по вкладам выше уровня ключевой ставки, закончился. По данным «Финуслуг», по вкладам без специальных условий на сумму 100 тыс. руб. сроком до одного года в настоящее время не осталось предложений с доходностью выше ключевой ставки (18%). По более длинным вкладам (от одного года) лишь один крупный банк предлагает вклады со ставками выше уровня ключевой ставки, диапазон составляет 18,3–18,5% годовых. Средние ставки по вкладам от одного года до трех лет среди топ-20 банков составляют 10,1–11,8% годовых.

С начала лета Банк России уже дважды снижал ключевую ставку: 6 июня — на 1 п. п., до 20%, 25 июля — на 2 п. п., до 18%. При этом уже по итогам июня почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов. При этом банки планомерно наращивают выдачу розничных необеспеченных кредитов. Согласно данным Frank RG, объем выдачи кредитов наличными в июне увеличился на 17% и достиг 284 млрд руб., максимального показателя с ноября 2024 года.

Елена Ванюшина