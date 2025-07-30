Банки заметили отток

Почти половина крупных банков столкнулась с оттоком вкладов в июне. Из топ-20 лишь две кредитные организации смогли привлечь больше средств, чем месяцем ранее. Как пишет Frank Rg, сильнее всего потерял Альфа-банк. Срочные депозиты на его балансе сократились на 125 млрд руб. — это около 4% от общей выдачи. Из Совкомбанка, «Дома.РФ» и «Русского стандарта» забрали свыше 2% от срочных вкладов. Отток зафиксировали также в МКБ, Газпромбанке и Почта-банке. На снижение темпов роста депозитов населения обратил внимание и ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О чем это говорит? Причина может быть в сезонности или усугублении финансового положения клиентов банка, считает старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин: «Российский бизнес в значительной мере является экспортоориентированным.

Он, соответственно, продает много валютной выручки, несмотря на крепкий курс, и куда-то эти средства направляет. Хотя мы видим, что у банков не растет депозитная база. Бизнес в подобных условиях значительную часть этих денег направляет на досрочное погашение кредитов, на оборотные средства и так далее. Судя по всему, схожие тенденции можно наблюдать и в разрезе физических лиц. Скорее всего, из-за ухудшения макроэкономической конъюнктуры опережается не сбережение, а сокращение долговой нагрузки, даже если процентные ставки по кредитам невысокие. По этой причине депозитная база, пассивы банков могут расти более медленными темпами».

Доходность по вкладам снижается на фоне решения по ключевой ставке. По данным ЦБ, в среднем сейчас приходится рассчитывать менее чем на 17% годовых. При этом на пике жесткой денежно-кредитной политики клиентам предлагали продукты под 30%. Куда могут перетекать инвестиции? Управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров отмечает, что пока участники рынка сами этого не понимают: «Во-первых, они еще только-только могут начать выходить, во-вторых, распределяться очень широко, и здесь многое будет зависеть от настроений.

Если появится геополитическая уверенность, например, то приток денег в жилую недвижимость возобновится, но это совершенно не гарантированный сценарий. Возможен переход в различного рода валютные инструменты, в том числе и наличные. Это также могут быть и инструменты рынка облигаций. Все будет определяться тем, насколько выгодные продукты брокерского обслуживания станут предлагать банки, пытаясь удержать клиентов.

Переток обязательно пойдет в рынок акций, но тут надо иметь в виду особенность инвесторов на фондовом рынке.

Появились фонды ликвидности — то, чего раньше не было. Поэтому большая часть людей, которые просто пользовались высокими ставками как инструментом получения фиксированной гарантированной доходности, не уводили деньги на депозит, а покупали фонды ликвидности, оставляя все средства на брокерских счетах. Поэтому перетоки на фондовый рынок могут оказаться меньше и вовсе не обязаны привести к росту рынка».

25 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по депозитам еще долгое время будут выше инфляции. Поэтому механизм вложения сохранит свою привлекательность. С началом цикла снижения ключевой ставки менять стратегии начали состоятельные инвесторы, полагает независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев: «Если посмотреть платформу Московской биржи, можно увидеть, что, например, дальние сроки еще выше, чем доходность ОФЗ, но они уже тоже достаточно серьезно припали, и тем самым сохраняется некий потенциал снижения ставок.

Еще не пришло время для возникновения аппетита к риску.

Однако интерес к вкладам уменьшается, но, кроме данного продукта, имеются еще и другие инструменты с фиксированной доходностью — те же облигации второго-третьего эшелона. Активно идет поиск заемщиков, которые еще готовы привлекать по высоким ставкам, и это уже, условно говоря, третий и четвертый эшелон эмитентов, или крупный бизнес, но он пока не дебютировал на этом рынке. И крупные вкладчики — те, которые и определяют значимую долю вкладов в пассивах от 50 млн руб. и выше — смотрят и на рынок фиксированных инструментов. Это не массовое явление, а олигополистическое».

По данным ЦБ, банки из первой десятки предлагают депозиты на три, шесть и двенадцать месяцев под среднюю максимальную ставку в пределах 16-17%. Свыше года доходность составит чуть выше 14,5%.

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Анжела Гаплевская