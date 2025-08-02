Кадр-иероглиф, болезни животных и дуэли

На начало августа культурные пространства Нижнего Новгорода подготовили лекции о дуэлях, советском авангарде и протезах для животных, книжные обсуждения и концерты классической музыки. В городе пройдет первый почтовый фестиваль и второй уикэнд театрального фестиваля «Специфик». Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители Арсенала

Фото: Арсенал Посетители Арсенала

Фото: Арсенал

5 августа в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) пройдет лекция киноведа Всеволода Коршунова «Советский авангард». Он расскажет, какая лента возглавила первый список лучших фильмов всех времен и народов, кто изобрел «картину-кентавра», «кадр-иероглиф» и «кино без пленки» и как родилось одно из самых мощных явлений в истории культуры. Лекция начнется в 19:00, для участия нужно зарегистрироваться.

6 августа в Парке науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б ветеринар Андрей Луговов прочитает лекцию «Не мириться, а двигаться: ортопедия без компромиссов» о лечении травм и болезней суставов у животных, в том числе с помощью протезов. Слушатели узнают, как сегодня ветеринария помогает полностью восстановить естественную биомеханику движений у животных, почему ампутация — далеко не всегда лучший выход и как организовать реабилитацию дома. Начало в 18:30, нужно заранее зарегистрироваться.

В 18:30 6 августа в саду на улице Короленко, 17 состоится мероприятие «Коллажные истории в заповедных кварталах». Сначала художница-коллажистка Юлианна Кулугур прочитает лекцию, а затем участники смогут создать композицию на тему района. В 18:30 7 августа там же пройдет джазовый концерт из цикла «Соло в саду», а в 19:00 10 августа — концерт из серии «Романсы в саду». Участие во всех трех мероприятиях бесплатное, нужно заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Pianissimo

Фото: Geometria Фестиваль Pianissimo

Фото: Geometria

В Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. 6 августа выступит пианист Чжинву Бэ из Южной Кореи. Со сцены прозвучат композиции Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. Концерт начнется в 19:00, билеты — от 1 до 2,5 тыс. руб.

7 августа на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 состоится лекция «Дуэль — феномен русской культуры XIX-XX веков». На встрече преподаватель русского языка и литературы, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Леонид Большухин рассмотрит дуэльные истории, участниками которых стали герои Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Тургенева, Льва Толстого, Антона Чехова, и дуэли самих авторов, состоявшиеся и несостоявшиеся. Лекция начнется в 17:30, участие бесплатное, нужно зарегистрироваться.

7 августа в Арсенале специалист по западноевропейской живописи Анна Познанская откроет цикл лекций, подготовленный для проекта Первой международной экобиеннале «Мечты о доме». На встрече «Дом художника в XIX веке» речь пойдет об усадьбе Клода Моне в Живерни, лондонском Красном доме Уильяма Морриса, семейном коттедже Карла Ларссона в Сундборне, вилле Анри ван де Вельде Блуменверф и других местах. Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Специфик»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фестиваль «Специфик»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

8-10 августа в Нижнем Новгороде пройдет вторая часть театрального фестиваля «Специфик», который проводится в необычных для театра местах. Зрители смогут увидеть спектакли:

«Дядя Ваня» в Усадьбе Рябининой на улице Ильинской, 56 (режиссер Виктория Печерникова);

«Русалка» в бассейне «Дельфин» на проспекте Гагарина, 25 (режиссер Екатерина Половцева);

«Калина красная» в яхт-клубе «Ока» на улице Воротынская, 1А (режиссер Константин Соя);

«Физ-ра» на спортивной площадке Нижегородской православной гимназии в Университетском переулке, 3 (режиссер Дмитрий Мульков);

«Квартал, скрытый в листве» в квартале «Красный просвещенец» на улице Белинского, 39 (режиссер Никита Васильев);

«Случайная» внутри чайной «Столбы» на улице Кожевенная, 11 (режиссер Иван Куркин).

Билеты — от 1 до 1,5 тыс. руб. Подробнее о фестивале читайте в материале «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

9 августа на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария» состоится обсуждение романа Владимира Набокова «Защита Лужина» и одноименной экранизации Марлен Горрис 2000 года. Мероприятие начнется в 11:00. Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться.

9 августа в католическом храме на улице Студеная, 10Б состоится концерт «Органные фантазии». Старший преподаватель нижегородской консерватории имени М.И. Глинки Ольга Бестужева исполнит произведения нидерландского полифониста Яна Свелинка, барочные диптихи Иоганна Баха и его сына Карла Баха, пьесы-фантазии французского композитора Луи Вьерна. Начало в 17:00. Обычный билет стоит 900 руб., на балкон — 1,5 тыс. руб.

10 августа в новом филиале Русского музея фотографии — усадьбе Рукавишникова на улице Большая Печерская, 21 пройдет первый почтовый фестиваль. Организаторы подготовили выставку коллажей, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 17:00. Билет стоит 200 руб.

Какие выставки продолжают работу До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 10 августа в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка Евгения Канаева «В рамках пространства». До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 13 августа в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка Тимофея Малярова «Сияние» и выставка Егора Таразанова «Gotia». До 17 августа в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Метаморфозы в дереве. Рашид и Инесса Азбухановы». До 24 августа в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 24 августа в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9 открыта выставка Евгения Комухина «Бесконечное лето Вити Повезло» и выставка Анны Bat «Невозможная география: Енисей в гостях у Волги и Оки». До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства.

Подготовила Елена Ковалева