Два мирных жителя пострадали из-за атак БПЛА в Белгородской области

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, в результате которых пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Головчино Грайворонского округа мирный житель получил контузию из-за взрыва дрона. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. В селе Новостроевка-Первая беспилотник пробил кровлю частного дома, в селе Смородино другой БПЛА повредил автомобиль.

В Отрадном Белгородского района дрон ударил по «Газели», ранив водителя. Пострадавший самостоятельно обратился в горбольницу №2 Белгорода, где ему диагностировали баротравму. Продолжит лечение в стационаре. Взрыв повредил крышу и лобовое стекло автомобиля, а также остекление балкона одной квартиры, кровлю, фасад и окна частного дома, забор.

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа снаряд частично разрушил надворную постройку и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка беспилотник повредил припаркованный автомобиль.

В поселке Уразово Валуйского округа один дрон нарушил остекление двух домов, а второй — уничтожил припаркованный автомобиль. В селе Борки выбиты окна в частном доме и здании торговли, а в Шелаево повреждены забор, гараж и три автомобиля.

В селе Бобрава Ракитянского района беспилотник повредил «Газель» на стоянке сельхозпредприятия. В селе Грузское Борисовского района три дрона атаковали частный дом, повредив его кровлю и забор.

Сегодня вечером вследствие атаки FPV-дрона в районе поселка Уразово Валуйского округа погибли два мирных жителя.

Алина Морозова