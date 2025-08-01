Два мирных жителя пострадали из-за атак БПЛА в Белгородской области
Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, в результате которых пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Головчино Грайворонского округа мирный житель получил контузию из-за взрыва дрона. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. В селе Новостроевка-Первая беспилотник пробил кровлю частного дома, в селе Смородино другой БПЛА повредил автомобиль.
В Отрадном Белгородского района дрон ударил по «Газели», ранив водителя. Пострадавший самостоятельно обратился в горбольницу №2 Белгорода, где ему диагностировали баротравму. Продолжит лечение в стационаре. Взрыв повредил крышу и лобовое стекло автомобиля, а также остекление балкона одной квартиры, кровлю, фасад и окна частного дома, забор.
В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа снаряд частично разрушил надворную постройку и легковой автомобиль. В селе Маломихайловка беспилотник повредил припаркованный автомобиль.
В поселке Уразово Валуйского округа один дрон нарушил остекление двух домов, а второй — уничтожил припаркованный автомобиль. В селе Борки выбиты окна в частном доме и здании торговли, а в Шелаево повреждены забор, гараж и три автомобиля.
В селе Бобрава Ракитянского района беспилотник повредил «Газель» на стоянке сельхозпредприятия. В селе Грузское Борисовского района три дрона атаковали частный дом, повредив его кровлю и забор.
Сегодня вечером вследствие атаки FPV-дрона в районе поселка Уразово Валуйского округа погибли два мирных жителя.