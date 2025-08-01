Лавров о полезности обсуждения украинского кризиса и настойчивости Трампа
Сергей Лавров прокомментировал недавнее сообщение госсекретаря США Марко Рубио о российско-американской встрече и положительно оценил влияние администрации Трампа на переговоры по украинскому вопросу. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
- Проходящее с начала года обсуждение украинского кризиса между Москвой и Вашингтоном полезно и приносит результаты.
- Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ.
- РФ ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы по политическим и военным вопросам. Это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.
- Благодаря настойчивости Трампа Украина согласилась на предложение РФ возобновить стамбульские переговоры.
- Администрация США осознает сложившиеся реалии вокруг Украины и стремится учитывать первопричины кризиса.
- США следует дать объективную оценку нарушению прав человека на Украине, в том числе русскоязычных.