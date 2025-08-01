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Коммерсантъ FM
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Лавров о полезности обсуждения украинского кризиса и настойчивости Трампа

Сергей Лавров прокомментировал недавнее сообщение госсекретаря США Марко Рубио о российско-американской встрече и положительно оценил влияние администрации Трампа на переговоры по украинскому вопросу. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

  • Проходящее с начала года обсуждение украинского кризиса между Москвой и Вашингтоном полезно и приносит результаты.
  • Москва согласна с ответственным подходом Вашингтона, что нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и РФ.
  • РФ ждет конкретной реакции из Киева на предложение создать рабочие группы по политическим и военным вопросам. Это было бы шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.
  • Благодаря настойчивости Трампа Украина согласилась на предложение РФ возобновить стамбульские переговоры.
  • Администрация США осознает сложившиеся реалии вокруг Украины и стремится учитывать первопричины кризиса.
  • США следует дать объективную оценку нарушению прав человека на Украине, в том числе русскоязычных.

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