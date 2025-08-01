Лавров о полезности обсуждения украинского кризиса и настойчивости Трампа

Сергей Лавров прокомментировал недавнее сообщение госсекретаря США Марко Рубио о российско-американской встрече и положительно оценил влияние администрации Трампа на переговоры по украинскому вопросу. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ