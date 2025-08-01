Giorgio Armani подшили штраф

Итальянские модные дома начали штрафовать из-за условий труда на предприятиях. Антимонопольные службы Италии заявили о взыскании €3,5 млн с бренда Giorgio Armani. Причиной, по словам ведомства, стали недобросовестные коммерческие практики. Расследование показало, что подрядчики компании использовали опасное для здоровья оборудование и не соблюдали санитарные нормы труда, а часть рабочих, выпускавших сумки и аксессуары, были наняты нелегально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alessandro Bianchi / Reuters Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

Giorgio Armani — одна из пяти компаний, на условия труда в которых обратили внимание власти Италии, рассказала корреспондент “Ъ” в Италии Елена Пушкарская: «Стало известно, что организация Antitrust, которая занимается антимонопольным надзором в Италии, наложила штраф на группу Armani с очень расплывчатой формулировкой: "Введение общественности в заблуждение по вопросам социальной ответственности марки". Компания уже высказала свое недоумение по этому поводу и будет, по всей вероятности, его обжаловать. Репутация у этого бренда всегда была безупречной. И, в общем-то, это одна из немногих марок, которые не проданы во французские конгломераты Бернара Арно и Франсуа Пино.

Что касается других злоключений итальянской моды, то можно вспомнить недавний случай с Loro Piana, когда выяснилось, что часть ее продукции изготавливается китайцами в разных пошивочных цехах кустарно. Такие истории случаются достаточно часто. Прошлым летом был инцидент с сумками Dior: стало известно, что они шились на каких-то чердаках в антисанитарных условиях. У рабочих при этом не было ни страховки, ни контрактов, ни прочих вещей, которые подразумеваются. Сейчас все компании на виду, и на такие новости общественность, конечно, реагирует».

Бренд Loro Piana обвинили в эксплуатации труда рабочих из КНР в июле. По данным Reuters, они получали €4 в час и спали в фабричных комнатах. Работать приходилось до 90 часов в неделю без выходных. Ранее суд Милана помещал под надзор марки Valentino, Christian Dior, Armani и местного производителя сумок Alviero Martini. Незаконные условия труда — частая практика среди люксовых брендов, заметил директор модного дома Raschini Сергей Викулин. По его словам, в случае отказа от нее себестоимость товаров кратно вырастет: «К сожалению, вынужден признать, что это стандартная ситуация, особенно для публичных компаний. Чем ниже стоимость продукта, тем выше процент использования труда бедных. При этом, как правило, уже не китайцев — они стали достаточно высокооплачиваемыми, а рабочих из Бангладеш, Пакистана, Вьетнама и так далее. Тем не менее Giorgio Armani растет, поэтому я думаю, что штраф на самом деле носит в большей степени декларативный характер, и каким-то образом на финансовую ситуацию это не повлияет. Но раз правительство подняло эту тему, то это, скорее, обернется снижением оборотов в будущем.

При этом публичность компании и требования инвесторов требуют постоянной оптимизации, снижения себестоимости. Представьте, допустим, производство рубашки. В Италии при условии того, сколько получают рабочие, какие там налоги, она будет стоить 50€, а в Бангладеш — 5€. Еще есть определенный гэп в производстве, связанном с ручным трудом, тут все-таки важны традиции. Понятно, что здесь речь не идет о больших числах, потому что ручное производство очень сильно ограничено. Это то, что, по сути, является люксом. Там, где ручного труда нет, там бренды в первую очередь бегут в третьи страны, и, конечно, ни о каком соблюдении условий труда при этом речи не было и быть не может».

Ранее модный дом Giorgio Armani сообщил, что его основная прибыль в 2024 году снизилась на 24%, а выручка до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила €398 млн.

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Егор Парфенов