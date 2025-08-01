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Сергей Семак назвал главных претендентов на выход из состава «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал главных кандидатов на выход из состава команды. Об этом сообщила 1 августа пресс-служба сине-бело-голубых. Это защитник Роберт Ренан, хавбеки Ду Кейрос и Ильзат Ахметов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Ду Кейрос и Ренан сейчас занимаются поиском продолжения своей карьеры в других клубах. У нас лимит по легионерам на сегодняшний день заполнен. Ильзат Ахметов, знаете, тоже сейчас занимается поиском команды»,— сказал господин Семак.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев не исключил появления новичков до 11 сентября, когда закроется трансферное окно.

Андрей Маркелов

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