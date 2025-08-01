В Белгородской области ранены два мирных жителя при атаке БПЛА

Два мирных жителя получили ранения при ударах дронов ВСУ по автомобилям в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В районе села Нечаевка Белгородского района вследствие атаки FPV-дрона на легковой автомобиль ранен мирный житель. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями руки, грудной клетки и баротравмой направили в горбольницу №2 в облцентре. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство повреждено.

Еще одна машина атакована БПЛА в селе Смородино Грайворонского округа. Местного жителя с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода. Также в результате атаки поврежден автомобиль.

Вечером 31 июля в результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека.

Ульяна Ларионова