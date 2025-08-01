Россия увеличила экспорт безалкогольного пива на 34%

В первой половине 2025 года Россия экспортировала свыше 5 тыс. т безалкогольного пива, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость экспорта выросла в 1,4 раза и превысила $3 млн, сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов.

Основными импортерами российского безалкогольного пива стали Белоруссия, Иран и Казахстан, которые вошли в тройку ведущих стран по стоимости закупок.

По данным международной исследовательской компании IWSR, в 2024 году мировые продажи безалкогольного пива выросли на 9%, несмотря на общее снижение реализации алкогольной продукции на 1%. В настоящее время около 92% рынка принадлежит лагерным сортам пива. Однако прогнозы указывают, что рынок безалкогольного пива будет ежегодно расти примерно на 8% до 2029 года, тогда как доля эля будет снижаться в среднем на 2% в год.