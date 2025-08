Джаз в оранжерее, концерт группы «Моя Мишель» и гастроли «сибирского МХАТа» в БДТ

В жаркие летние деньки кто-то предпочитает лежать на пляже, а кто-то — не изменяет своим культурным привычкам. На этой неделе традиционная афиша «Ъ-СПб» предлагает вам провести досуг разнообразно. Выставка с иллюстрациями к русским сказкам, гастрономический фестиваль, концерт группы «Моя Мишель» на крыше, пьеса Шекспира в новом видении и даже джаз в оранжерее. Отправляйтесь за летними впечатлениями и не позволяйте знойной погоде спутать вам карты.

Иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная» художника Ивана Билибина

Фото: Предоставлено пресс-службой Арт Центра в «Брусницыне» Иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная» художника Ивана Билибина

Фото: Предоставлено пресс-службой Арт Центра в «Брусницыне»

Выставка «Сказочные миры И. Я. Билибина» откроется в Арт-центре культурного квартала «Брусницын» 1 августа. Петербуржцы и гости города смогут увидеть более 100 оригинальных работ художника и наиболее известную его серию — «Сказки», которая тиражируется уже на протяжении века. Экспозиция будет работать до 5 октября.

«Иван Яковлевич Билибин — это гений своего времени, первый российский график, полиграфист, иллюстратор, который стал воспринимать книгу комплексно — иллюстрация и текст в его понимании должны быть связаны в единую экосистему. Книга для него — законченный образ. Так, под каждую книгу Иван Яковлевич создавал новую шрифтовую гарнитуру»,— отмечает директор музея дизайна «Основа» Анастасия Воронина-Даринцева.

На выставке можно будет осмотреть иллюстрации к русским сказкам, эскизы к театральным постановкам, а также открытые письма на основе архитектурных и этнографических зарисовок. Коллекция собиралась по крупицам в течение нескольких лет и продолжает пополняться.

Терраса ресторана Vino&Voda

Фото: Сергей Богомяко Терраса ресторана Vino&Voda

Фото: Сергей Богомяко

1 августа на панорамной террасе ресторана Vino&Voda стартует гастрономический фестиваль «Пять Звезд», в котором примут участие рестораны пятизвездочных отелей Петербурга. Гости мероприятия смогут отвлечься от скучных будней и погрузиться в мир высокой кулинарии. Каждое заведение представит особое меню с закусками, основными блюдами, десертами и напитками. Дорада с брокколи и соусом из печеного перца, фермерская буррата с дыней, клубникой, соусом песто и фисташками — петербуржцев и гостей города зовут попробовать самые необычные и пикантные кулинарные изыски.

Концерт «Музыка в Оранжерее»

Фото: предоставленно организаторами Концерт «Музыка в Оранжерее»

Фото: предоставленно организаторами

2 августа в рамках «Русских музыкальных сезонов» состоится концерт «Музыка в Оранжерее». Гостей вечера ждет Mazal Jazz в исполнении Вовы Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band — сплетение мелодий шедевров еврейского джаза и авторской музыки, исполненные в харизматичном стиле и фирменной музыкальной подаче. В легких ритмах свинга, горячих импровизациях и душевных мелодиях оживут традиции древней культуры, восславленной через музыку. Мероприятие пройдет в Оранжерее Таврического сада.

Мюзикл Андрея и Ольги Петровых «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии Мюзикл Андрея и Ольги Петровых «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

Премьера мюзикла Андрея и Ольги Петровых «Капитанская дочка» к 225-летию со дня рождения Пушкина пройдет в два дня — 2 и 3 августа в Театре Музкомедии. В 1990-х, подыскивая сюжет для новой работы, Андрей Петров остановил свой выбор на последнем прозаическом сочинении Пушкина. Решение было неслучайным: повесть позволяла раскрыть истинно русские характеры героев в момент серьезных испытаний. Для премьерного показа театр проделал большую подготовительную работу: либретто мюзикла было практически полностью переработано театральными практиками Олегом Солодом (проза) и Сусанной Цирюк (стихотворные номера).

Иммерсивный театр Morpheus

Фото: иммерсивный театр Morpheus Иммерсивный театр Morpheus

Фото: иммерсивный театр Morpheus

3 и 4 августа можно отправиться за приключениями в иммерсивный театр Morpheus и погрузиться в абсурдную комедию положений под названием «До свадьбы доживет». Представьте, у вас наконец есть повод расслабиться — у вашей близкой подруги свадьба. В преддверии торжества вы собираетесь на вечеринку, которая неожиданно выходит из-под контроля. Последнее, что вы помните,— музыка, огни, смех. А затем просыпаетесь в полной неразберихе в номере отеля. Организаторы мероприятия обещают: в самом начале мало что понятно, но затем точно станет весело.

Музыкальный спектакль Марка Букина «Ромео и Джульетта»

Фото: Театр «Красный факел» Музыкальный спектакль Марка Букина «Ромео и Джульетта»

Фото: Театр «Красный факел»

Гастроли Новосибирского академического драматического театра «Красный факел», которые пройдут на основной сцене БДТ имени Товстоногова, обещают стать одним из главных театральных событий лета. В период с 5 по 10 августа «сибирский МХАТ» представит три постановки: музыкальный спектакль Марка Букина «Ромео и Джульетта» и дилогию Андрея Прикотенко «Мертвые Души» и «Бесы». 5 и 6 августа — шекспировская история любви «в городе грехов», 7 и 8 августа — «Мертвые души», метафизическое роуд-муви по мотивам поэмы Николая Гоголя, 9 и 10 августа — «Бесы» по роману Достоевского, одна из главных русских историй о потерянном поколении.

«Это программные спектакли, в которых представлен новый вектор развития театра, наше отношение к русской классике и интерпретации хрестоматийных текстов на академической сцене»,— отмечает Андрей Прикотенко.

Выставка «"Зенит". Петербург. 100 лет вместе»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставка «"Зенит". Петербург. 100 лет вместе»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пространстве «Севкабель Порт» продолжает работу выставка «"Зенит". Петербург. 100 лет вместе»: хронологический путь длиною в век — от рождения команды в цехах Ленинградского металлического завода до больших европейских побед и статуса самого титулованного клуба России. Посетителей ждут 12 тематических залов, 2000 экспонатов, мультимедиа, инсталляции и интерактивные объекты в сопровождении аудиогида, записанного знаменитыми петербуржцами.

Болельщики «Зенита» смогут погрузиться в любимые сюжеты из истории команды, прийти на выставку с друзьями и провести для них экскурсию, рассказывая о ярких событиях в истории клуба и любимых игроках. Однако есть и погодные нюансы — посетителей просят учитывать фактор жары.

Поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук «Моя Мишель»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук «Моя Мишель»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В четверг, 7 августа, большой летний концерт на крыше в рамках фестиваля ROOF FEST даст поп-группа вокалистки и автора песен Тани Ткачук «Моя Мишель», одна из самых ярких и самобытных музыкальных команд современной российской сцены. Ребята стараются не задействовать штампы, их треки — запоминающиеся истории любви, сочетание живой музыки и электроники. В числе самых популярных песен группы — «Зима в сердце», совместная работа с Dose «Пташка», летний фит с ЛСП «Курточка», романтичный «Город ангелов» и «Облака».

Концерт «Русские музыкальные сезоны»

Фото: Святослав Буньков Концерт «Русские музыкальные сезоны»

Фото: Святослав Буньков

«Русские музыкальные сезоны» 8 августа приглашают на яркий праздник песен легендарной группы Queen в исторических интерьерах Особняка Елисеевых. Это один из концертов цикла #В_СВЕЧАХ. В инструментальном исполнении от «Сезоны Oркестра» прозвучат любимые многими песни группы, от Bohemian Rhapsody до We Will Rock You. Гостям вечера обещают, что каждый хит будет окутан теплом и светом, что создаст по-настоящему магическую связь между сценой и зрительным залом.

9 августа в Мариинском театре будут давать легендарный балет «Лебединое озеро». Эта удивительная история любви в постановке ведущих хореографов — отличный повод отвлечься от всего мирского. Театр-постановщик: Театр балета имени Леонида Якобсона, в роли Одетты/Одиллии: Светлана Смирнова.

На сегодняшний день «Лебединое озеро» является одним из важнейших спектаклей в репертуаре Театра балета имени Якобсона. Постановка была создана в 2015 году при строгом соблюдении классических канонов.

Концерт «Шопен vs Лист. Орган vs Рояль»

Фото: Amadeus Concerts Концерт «Шопен vs Лист. Орган vs Рояль»

Фото: Amadeus Concerts

Для любителей классики 10 августа Amadeus Concerts устраивает концерт «Шопен vs Лист. Орган vs Рояль». В истории музыки имена композиторов всегда стоят рядом — и неспроста. Фортепианные сочинения Шопена и Листа часто сравнивают, но организаторы мероприятия решили поэкспериментировать и создать необычное сочетание: органные произведения Листа и фортепианная музыка Шопена.

«Ярчайший представитель эпохи романтизма и инструмент, олицетворяющий торжество барокко,— интересный микс. Ну а с другой стороны — рояль и творения Шопена… Это будет необычно и интересно»,— обещают организаторы.

Концерт пройдет в одном из самых красивых залов города — в соборе Петрикирхе. На сцене будут ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Подготовила Дарья Астанина