«Допэмиссию надо рассматривать как докапитализацию»

Банк ВТБ представил финансовую отчетность за первое полугодие текущего года. На этом фоне его акции росли на Московской бирже на 4%. При этом на российском рынке акций достаточно непростая ситуация, поскольку на него влияют различные геополитические факторы. Какие выводы могут сделать инвесторы по итогам отчетности ВТБ? И на что им стоит обратить внимание? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал со своим коллегой Константином Максимовым.

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— Банковская система наиболее устойчивая из всех наших экономических агентов. Она продемонстрировала феноменальные результаты по итогам своей деятельности в эти непростые годы. К примеру, ВТБ представил отчетность за шесть месяцев 2025 года. Чистая прибыль — 280,4 млрд руб., больше, чем в прошлом году.

— И чистые комиссионные доходы выросли на 29,5%. И самое главное для рынка — прогноз по чистой прибыли в текущем году увеличен до 500 млрд руб. А раньше цель была 430 млрд руб. Ожидаемая рентабельность капитала по итогам года — 17%.

— Меня удивляет, как удается достичь так называемого коэффициента Return on Equity, рентабельности собственного капитала, в 20,7%. Во втором квартале 2025 года этот же показатель составлял 26,4%. Понятно, что сейчас вся наша экономика в целом и ВТБ в частности входит в цикл изменения ключевой ставки. Если в прошлом году он был растущим, то сейчас ЦБ уже начал менять траекторию. И в этом контексте интересно обсудить, как будет себя чувствовать ВТБ.

— Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, обсуждая и презентуя эту отчетность, очень четко сказал, что они отразили все изменения ключевой ставки в своем прогнозе. Согласно их прогнозу, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 19,1%. А раньше закладывали 21%. Поправили, кстати говоря, и курс доллара: в предыдущем прогнозе ориентировались на 100 руб. за доллар, теперь в прогнозе говорится, что доллар к концу 2025 года может находиться в диапазоне от 86 руб. до 90 руб. Также Дмитрий Пьянов отметил, что они повышают прогнозы по доходам от основного бизнеса на 2025 год, опять же на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Снижены ожидания по росту корпоративного кредитного портфеля — этот момент часть экспертов обходит стороной, но для банковского сообщества он серьезный. И самое главное, что сохранен прогноз стоимости риска. Я бы еще отдельно обратил внимание на то, что ВТБ платит дивиденды.

— И это очень важный момент, потому что в этом году многие компании, торгующиеся на российском рынке, входящие в индекс Мосбиржи, прекратили платить дивиденды, сославшись на неблагоприятную конъюнктуру. ВТБ этого не делал.

— И еще к этому надо добавить, что нормативы группы удерживаются на достаточном уровне. Требуемый минимум достаточности капитала — 9%, даже, как говорит нам с вами топ-менеджмент, после августовской реформы будет 9,6%. И несмотря на то, что дивиденды выплачены, будут выплачены еще, объявляется допэмиссия, все равно в этот норматив достаточности капитала ВТБ укладывается. Это, конечно, честь и хвала топ-менеджменту.

— Продолжая тему траектории ставки ЦБ, я бы отметил, что в этом отношении тот же ВТБ главный бенефициар. Дмитрий Пьянов считал, что каждое снижение ставки ЦБ на 1% приносит дополнительную чистую прибыль банку в размере 20 млрд руб. на дистанции года. Это очень интересная ситуация. Кстати, если говорить об акциях, очень интересно инвесторы относятся к отчетности. Сначала реакция была позитивная, акции выросли на 3%. Потом, когда заговорили о допэмиссии, а инвесторов всегда это немного напрягает, акции вернулись к прежним значениям, даже стали падать, но потом их начали выкупать. И самое главное, что сказал Дмитрий Пьянов — для тех, кто волнуется по поводу этих операций ВТБ со своими акциями, — в сентябре будут озвучены точные параметры, и дешево их продавать никто не собирается. Это главный сигнал, который инвесторы получили, помимо, конечно, отчетности и тех прогнозов, которые дает ВТБ. А что можно сказать о рынке в целом, об акциях банковского сегмента, в частности ВТБ, исходя из того, что мы узнали?

— Конечно, при планируемой допэмиссии предполагать сложно, но я

думаю, что дивидендный гэп ВТБ будет закрывать, и достаточно быстро. Если только ничего сверхъестественного не случится — рынок есть рынок. И на допэмиссию, кто бы как ее ни оценивал, надо все-таки смотреть как на докапитализацию, а не попытку какого-то размытия акционерной доли и вывода части средств. Поэтому это не негативный фактор, а позитивный. Да, реакция рынка в моменте может быть такой. Но мне кажется, что даже на среднесрочном горизонте мы увидим возврат к прежним уровням, а может быть, даже возврат к трехзначным значениям в цене.