«Газпром газораспределение Воронеж» за 2024 год выплатило 74 млн дивидендов

Акционерам ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» выплатили дивиденды по итогам 2024 года в размере 3,6 руб. на акцию. Об этом сообщили в самой компании.

На выплату дивидендов направлено 73,8 млн руб., что составляет 24,1% от чистой прибыли компании за прошлый год (306 млн руб.). Их распределили между собственниками 20,3 тыс. ценных бумаг.

На 31 июля выплачено 91,54% дивидендов, срок полной выплаты — 21 августа.

По данным Rusprofile, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 1998 года для распределения газообразного топлива по газораспределительным сетям. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Генеральный директор — Константин Зубарев. Выручка за 2024 год составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 306 млн руб. Стоимость чистых активов общества, по данным на 30 июня, составляет 8,25 млрд руб.

В середине июля стало известно, что Николай Головкин сохранил пост председателя совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

Ульяна Ларионова