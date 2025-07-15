Совет директоров «Газпром газораспределение Воронеж» сохранил председателя

Николай Головкин сохранил пост председателя совета директоров ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Это следует из опубликованного решения управляющего органа компании.

За решение проголосовали все пять членов совета директоров: Дмитрий Селезнев, Алексей Дудкин, Вероника Власенко, Алексей Елецкий и сам господин Головкин. Рассматривались еще шесть кандидатур, в том числе господ Селезнева, Дудкина и Елецкого, а также госпожи Власенко, но они не получили ни одного голоса.

Николай Головкин также занимает должность заместителя гендиректора по экономике и финансам ООО «Газпром межрегионгаз».

На том же собрании члены совета директоров определили приоритетные направления деятельности общества на 2025 год: поиск и устранение потерь газа, ликвидацию технических ограничений на сетях газораспределения и технологически связанных источниках, достижение установленных показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа.

По данным Rusprofile, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» было зарегистрировано в Воронеже в октябре 1998 года для распределения газообразного топлива по газораспределительным сетям. Учредители в ЕГРЮЛ не указаны. Генеральный директор — Константин Зубарев. Выручка за 2024 год составила 6,5 млрд руб., чистая прибыль — 306 млн руб.

О том, за что получил пять лет колонии экс-глава белгородской структуры «Газпрома»,— в материале «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь