Трамп призвал наказывать за распространение слухов о влиянии России на американские выборы
Трамп: слухи о влиянии России на выборы в США — величайший скандал в истории США
Президент США Дональд Трамп назвал сфабрикованность данных о вмешательстве России в выборы США неоспоримым фактом. Распространение «обмана» глава Белого дома назвал преступлением, за которое надо серьезно наказывать.
Фото: Kent Nishimura / Reuters
«"Россия, Россия, Россия". Обман теперь совершенно неоспорим,— написал президент в соцсети TruthSocial. — Это самый большой скандал в истории Америки». Господин Трамп подчеркнул, что подобный «обман» не должен повториться в США вновь.
В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-го президента США Барака Обаму могут привлечь к ответственности за подделку данных разведки о «российском следе» на президентских выборах 2016 года. Бывшего главу Белого дома могут посчитать виновным за государственную измену и попытку переворота. Отчеты по господину Обаме уже переданы в Минюст и ФБР.
Подробнее — в материале «Ъ-FM» «Барака Обаму подводят к ответственности».