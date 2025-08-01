Трамп призвал наказывать за распространение слухов о влиянии России на американские выборы

Президент США Дональд Трамп назвал сфабрикованность данных о вмешательстве России в выборы США неоспоримым фактом. Распространение «обмана» глава Белого дома назвал преступлением, за которое надо серьезно наказывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

«"Россия, Россия, Россия". Обман теперь совершенно неоспорим,— написал президент в соцсети TruthSocial. — Это самый большой скандал в истории Америки». Господин Трамп подчеркнул, что подобный «обман» не должен повториться в США вновь.

В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что 44-го президента США Барака Обаму могут привлечь к ответственности за подделку данных разведки о «российском следе» на президентских выборах 2016 года. Бывшего главу Белого дома могут посчитать виновным за государственную измену и попытку переворота. Отчеты по господину Обаме уже переданы в Минюст и ФБР.

Подробнее — в материале «Ъ-FM» «Барака Обаму подводят к ответственности».