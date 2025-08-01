Минтруд предложил не устраивать мигрантов медиками и продавцами без знания языка

Министерство труда России предложило запретить трудоустраивать по квотам иностранных работников на должности, которые предполагают социальное взаимодействиями с людьми. Среди таких профессий — водители, продавцы и медработники.

Проект приказа был опубликован сегодня на сайте проектов нормативно-правовых актов. Правительственная квота предполагает, что иностранный гражданин будет находиться в России не более года. На 2025 год установлена квота в 234,9 тыс. разрешений.

22 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволит мигрантам, приехавшим по квоте, не сдавать тест на знание русского языка. В Минтруде считают, что это позволит привлекать из-за рубежа рабочую силу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантов ждут не разговоры разговаривать».