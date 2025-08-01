Начальник камбарского угрозыска отправлен в СИЗО по делу о вымогательстве

Камбарский райсуд Удмуртии заключил под стражу начальника камбарского отделения уголовного розыска, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Фигурант отправлен в СИЗО на два месяца, до 30 сентября. Обвиняемый и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя и просили об избрании более мягкой меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что майор полиции способствовал представителям местного криминалитета. 18 и 19 мая 2025 года преступники вымогали деньги у одного из местных жителей. Они требовали у мужчины 375 тыс. руб. Начальник камбарского угрозыска, по версии следствия, «из корыстных побуждений» не зарегистрировал заявление потерпевшего. В материалы проверки он внес недостоверные сведения. В МВД сообщили о проведении внутренней проверки. По статье о превышении должностных полномочий предусмотрено до 10 лет лишения свободы.