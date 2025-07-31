Начальник камбарского угрозыска задержан за пособничество местному криминалитету

Начальник уголовного розыска камбарского отделения МВД Удмуртии задержан по обвинению в сокрытии факта вымогательства криминалитетом средств у местного жителя, сообщили в региональном СУ СКР. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Следствие считает, что в мае майор полиции «из корыстных побуждений» не зарегистрировал заявление одного из местных жителей, у которого, по данным регионального УФСБ, представители местного криминалитета вымогали деньги. Преступники требовали у потерпевшего 375 тыс. руб.

В материалы проверки начальник уголовного розыска внес недостоверные сведения. Проведены обыски, идут допросы свидетелей. Фигуранта доставили к следователю. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В МВД сообщили о проведении внутренней проверки. По статье о превышении должностных полномочий предусмотрено до 10 лет лишения свободы.