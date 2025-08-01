На ремонт и возведение соцобъектов и дорог в Адыгее направят 14 млрд рублей

Власти Адыгеи планируют направить 14 млрд руб. на реализацию национальных проектов в сфере строительства и модернизации социальных объектов в 2025 году. Из указанной суммы 9,6 млрд руб. поступит из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Деньги направят на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и технологическое присоединение к сетям. По словам заместителя председателя кабинета министров Республики Адыгея Хизира Хотко, сейчас работы ведутся на 80 объектах. До конца 2025 года планируется завершить строительство 59 объектов, уже сдано 13 проектов.

В здравоохранении продолжаются работы на пяти объектах и начинаются еще на семи. Возводят две врачебные амбулатории и капитально ремонтируют пять медицинских учреждений в Майкопе, Адыгейске, Кошехабле, Гиагинской и Яблоновском.

В образовательной сфере проводят капитальный ремонт десяти зданий в девяти школах и двух зданий детских садов в Майкопе и Адыгейске. Планируется возведение детсадов в Новой Адыгее, Кошехабле и Большесидоровском. Также идет работа на объектах культуры и спорта.

В рамках программы улучшения качества водоснабжения населения ремонтируют и строят новые объекты. В 2025 году планируется благоустроить 32 общественных пространства во всех районах республики. Продолжаются работы по благоустройству парка в Адыгейске и зоны Мэздах в Майкопе в рамках Всероссийского конкурса малых городов.

На ремонт дорог выделили 2,8 млрд руб. в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уже отремонтированы 25 участков дорог из 39 запланированных. Продолжается ремонт пяти мостовых сооружений, планируется установка 16 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и двух пунктов весогабаритного контроля.

Первый заместитель руководителя минстроя республики Рамазан Ляфишев отметил, что в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» запланировано 17 мероприятий на сумму 223,4 млн руб. Предполагается строительство водозаборных сооружений в Дукмасовском сельском поселении, прокладка водопровода в Дондуковском сельском поселении и реконструкция 14 участков водопроводных сетей в Майкопе. Завершение работ намечено на 1 ноября.

На ремонт объектов водоснабжения в Майкопе и Тахтамукайском районе направят 185 млн руб. Работы планируется начать в 2025 году.

Анна Гречко