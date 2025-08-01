Площадь строящихся квартир в Сочи достигла максимума за последние четыре года

В Сочи зафиксирован наивысший за последние четыре года показатель средней площади строящихся квартир. В конце июня 2025 года значение составило 43,1 кв. м, сообщили аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость». Предыдущий рекорд был зафиксирован в марте 2021 года, когда значение составило 45,5 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые шесть месяцев 2025 года рост площади составил 2,5%, или 1 кв. м. За год средняя площадь строящихся квартир в городе-курорте увеличилась на 6,7%, или на 2,7 кв. м.

По данным экспертов, в Сочи возводится 112 жилых корпусов. Это на шесть объектов меньше, чем годом ранее. Наибольшее количество строящихся корпусов было зафиксировано в сентябре 2023 года. Тогда показатель составил 127 единиц.

В конце июня 2025 года общее количество квартир и апартаментов в новостройках Сочи составило 19,4 тыс. единиц. За год этот показатель сократился на 21%. При этом совокупная площадь строящихся квартир и апартаментов в Сочи составляет 837,8 тыс. кв. м. За год показатель снизился на 15,7%.

Дмитрий Холодный