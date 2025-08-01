Двое детей госпитализированы из-за пожара на Ленинском проспекте в Москве

Из-за пожара в девятиэтажке на Ленинском проспекте в Москве госпитализированы двое детей трех и семи лет, сообщил столичный депздрав. Дети доставлены в Морозовскую больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.

По данным МЧС, в квартире загорелись личные вещи и мебель. Из горящей комнаты спасатели вынесли двух детей, еще одного человека эвакуировали из квартиры этажом выше. Пожар потушили на площади пяти квадратных метров.

Как отмечает депздрав, к месту пожара выехали три бригады скорой помощи. Дети стали единственными пострадавшими.

Полина Мотызлевская